Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Erasmus projesi kapsamında yabancı misafirlerini ağırladı.

Çorum’da Erasmus projelerini en çok uygulayan okullardan olan Mehmetçik Anadolu Lisesi son olarak Kültürel Mirasa Yeni Bir Bakış Açışı ve Dijital Dünyaya Giriş “Lets Open A New Window İnto Cultural Heritage Consciousness Through Digital Technologies” isimli proje kapsamında Türkiye, Yunanistan, İspanya ve İngiltere’den misafirlerini ağırladı. Projenin 4’ncü ve son hareketliliği olarak İngilizce Öğretmeni Ayşegül Eker Çırak Koordinötürlüğü’nde düzenlenen programda yurtdışından gelen öğrenciler ve öğretmenler ilimizde buluştu.

Kültürel miraslarımızı dijital teknolojiler yoluyla uluslararası paylaşıma açmak ve etkileşimde bulunmak, farklı kültürel değerleri görmek ve bu değerlerin nesilden nesime aktarımını sağlamak amacıyla uygulanan proje uyarınca misafirlerine ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdiklerini belirten Ayşegül Eker Çırak, misafirlerinin ayrıca bölgemize has Hıngal, İskilip Dolması, Kuru Mantı, Çorum Beşlisi gibi lezzetleri de tatma fırsatı bulduğunu açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)