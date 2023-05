Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avrupa Birliği Bakanlığı-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu’ndan hibe ile desteklenen “Raising the conscious citizens of tomorrow; THE NECESSITY OF A NEW MULTICULTURAL DEMOCRATIC CULTURE” isimli projesi kapsamında ikinci öğrenme, öğretmen eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek için Kocaeli / Darıca’daki Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Almanya koordinatörlüğünde sürdürülen proje kapsamında Çorum ile birlikte İspanya, Portekiz ve Macaristan’da bulunan okullardan gelen toplam 10 öğretmen ve 19 öğrenci yer aldı.

Erasmus heyeti Kocaeli Osman Hamdi Bey Müzesi’ni ziyaret ederek müze bahçesinde istasyon yaklaşımıyla “Proje Afişleri” hazırladılar. Ertesi gün Darıca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nü ziyaret eden heyette yer alan Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmenleri Darıca İlçe Millî Eğitim Müdürü İsmail Oğuz’a leblebi ve Kadeş Barış Antlaşması’na ait bir plaket hediye ederek ilimizi tanıttı.

Darıca İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda “Kadının iş hayatındaki yeri, ekonomik ve sosyal hayattaki rolü” üzerine düzenlenen çalıştaya katılan proje heyeti Büyük Ada ziyaretinde bulundu.

“Bilinçli Vatandaş Olma ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile ilgili anket çalışması ile öğrenciler proje aktivitelerini sürdürürken, daha sonra İstanbul gezisi yapıldı. İstanbul’da Ayasofya ve Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı’yı gezerek Boğaz Turu yapan öğretmen ve öğrenciler Darıca Millet Bahçe’sinde bocce oynayıp oryantring yaptı.

(Haber Merkezi)