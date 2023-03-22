Yolyapar, gazetecilik yaşamı boyunca Çorum’un sorunlarına çözüm getirme ve beklentilerine karşılık bulma adına büyük emek harcadığını, etkin biçimde kamuoyu oluşturarak pek çok yatırım ve hizmetin getirilmesine katkı sağladığını hatırlatarak, son yıllarda ortaya koyduğu “Büyük Çorum” projeksiyonu çerçevesinde, Çorum’u “dünya kenti” yapmak için aday olduğunu söyledi.

“Sanayi ve kültür kenti Çorum” ideali uğruna bir ömür verdiğini vurgulayan Mehmet Yolyapar, Cumhuriyetin 2. yüzyılına yakışır şekilde, kadınları ve gençleri önceleyen vizyonuyla “daha yaşanır bir Çorum”u hedeflediğini ifade etti.

Basın İlan Kurumu’nun “Ömrünü yaşadığı şehre adayan bir gazeteci” başlığı altında belgeselini yaptığı Mehmet Yolyapar, Türkiye’nin saygın yerel gazetecileri arasında yer alıyor.

16 yıl başkanlığını yaptığı Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nde “Onursal Başkan” sıfatını taşıyan Yolyapar, yarım asırdır da CHP üyesi. (Haber Merkezi)

