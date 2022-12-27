Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyet CHP İl Başkanı olarak son gezilerini Osmancık, Kargı, Oğuzlar, Bayat, İskilip, Uğurludağ, Alaca ve Boğazkale’ye yaptı.

Mehmet Tahtasız ve beraberindeki İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Celal Uysal ve Duran Arslan, ilk olarak Oğuzlar’a gitti. Burada İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Süleyman Şenol’dan parti çalışmaları ve seçim hazırlıkları hakkında bilgi alan heyet İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’na da katıldı. Partililerle genel bir durum değerlendirmesi yapan Tahtasız önümüzdeki aylarda yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel seçimleri öncesi alınan tedbirleri de görüştü.

CHP heyeti daha sonra Osmancık’ta İlçe Başkanı Sadık Eker ve yönetimi ile buluştu. Seçim güvenliği konusunda ilçe yönetimi ile istişarede bulunan Tahtasız ayrıca Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Aker, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı, Şoförler Odası Başkanı Bilal Karatağ, Ziraat Odası Başkanı Başkan Vekili, aynı zamanda Başpınar Köyü Muhtarı Kazım Korkmaz’ı da ziyaret ederek sektörlerin sorun ve taleplerini dinledi. İlçe esnafını da ziyaret eden Tahtasız ve beraberindekiler, genel durum değerlendirmesi yaptı.

Heyet daha sonra Kargı’ya giderek İlçe Başkanı Hakan Çelik ve yönetimi ile görüştü. Burada da Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Orhan Camcı ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Helvacı’yı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden CHP heyeti, buradan da Uğurludağ’a uğradı. İlçe Başkanı Hünkar Akburu’dan parti çalışmaları ve seçim hazırlıkları bilgisini alan heyet vatandaşla da buluştu.

CHP heyeti daha sonra Bayat’ta İlçe Başkanı Metin Hıdır ve yönetimi ile parti çalışmaları ve seçim güvenliği konularını da görüşerek İskilip’e geçti. CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK Üyesi Aliye Timisi Ersever’in de katıldığı ziyarette İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var’dan parti çalışmaları ve seçim hazırlıkları hakkında bilgi alan heyet ilçede saha çalışmasında da bulundu.

Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyet buradan Alaca’ya geçerek partililer, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile görüştü. CHP İlçe Başkanı İsmail Çimen’in eşlik ettiği heyet ilçe esnafı ve vatandaşına ziyaretlerde bulunarak sorunları hem yerinde öğrendi hem de taleplerini dinledi.

Alaca’da da Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Duran Ongu ve Alaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Bursalı Demir’i de ziyaret ederek bir süre görüşen heyetin son durağı Boğazkale oldu. Tahtasız ve beraberindeki heyet Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu’dan parti çalışmaları ve seçim hazırlıkları hakkında bilgi aldıktan sonra ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.



(Haber Merkezi)

