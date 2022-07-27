Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Mehmet Tahtasız, rahatsızlığından dolayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören CHP Sungurlu İlçe yöneticisi Abidin Sözeyataroğlu’na ziyaret etti.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden CHP İl Başkanı Tahtasız, burada yatmakta olan Sungurlu İlçe yöneticisi Sözeyataroğlu’na “geçmiş olsun” dileklerini ileterek acil şifalar diledi.

Abidin Sözeyataroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mehmet Tahtasız’a teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)