Çorum merkeze bağlı Gökçepınar Köyü’nden olan ve İzmir Aliağa’da yaşayan Volkan Solmaz ve Özge Solmaz’ın babası, Hayriye Solmaz’ın eşi, CHP Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Tuncay Polat ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi dedesi Şahin Polat’ın eniştesi olan Mehmet Solmaz (60), rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Mehmet Solmaz’ın cenazesi önceki gün İzmir/Aliağa Cemevinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

