Çorum merkez Aslan Köyü nüfusuna kayıtlı iki çocuk babası olan Mehmet Özcan geçtiğimiz günlerde Fransa’da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Cuma gecesi Fransa’dan uçakla Samsun’a gelen cenaze buradan ambulansla Hacı Bektaş Veli Alevi Kültür Vakfı Çorum Şubesi morguna konuldu.

Gazeteci Cuma Şahin’in halası Nadire Özcan’ın da eşi olan Mehmet Özcan’ın cenazesi Cumartesi günü buradan alınarak doğum yeri Aslan Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

