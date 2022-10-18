Emekli öğretmen, merhum Mustafa Körücekli’nin oğlu, emekli öğretmen Leyla Körücekli’nin eşi, Fırat ve Burcu Körücekli’nin babaları, AK Parti İstanbul eski Milletvekili ve Bağcılar eski Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık ile arkadaşımız Selda Göçmen Fındık’ın da akrabaları olan Mehmet Körücekli’nin Ulucami’de kılınan cenaze namazına, Feyzullah Kıyıklık başta olmak üzere ailesi ve yakınları, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, ADD Başkanı Uğur Demirer, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Aynı anda, ayakkabıcı esnafından Ahmet, Mehmet, Hıdır, Ali, Zeliha Kıloğlu’nun babaları, Abdulkadir Kıloğlu’nun dedesi Kadir Kıloğlu’nun cenaze namazı da kılındı.

ÇORUM HABER, merhumlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Ömür SOYTEMİZ)

