Fatma Kısar’ın eşi, Emekli Albay Fikri Kısar, Hasan Fikret Kısar ve Filiz Özcan’ın babaları, Hasan Sabri Kısar, Altan Kısar ve Oğuz Kısar’ın amcaları, Yusuf Ay’ın eniştesi olan Mehmet Kısar’ın cenazesi İskilip Ulucami’de öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hacı Karani Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarını yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, eğitimciler katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

