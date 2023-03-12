Merhum Kasım ve Nuriye Güçlü'nün oğlu, Şerife Güçlü'nün eşi, Turan, Hakan, Özgür ve İnci'nin babaları olan esnaf Mehmet Güçlü, hayata veda etti.

Merhumun cenazesi, önceki gün Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Palabıyık Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP önceki dönem il başkanı Mehmet Tahtasız, bazı siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

