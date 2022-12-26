Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Şubat 2014 tarihinde kaybettiğimiz Talat Mergen’in eşi, Emekli Öğretmen Zehra Diker, Eczacı Mücella Haboğlu ve İnşaat Mühendisi Hasan Mergen’in anneleri, İbrahim Diker, Mehmet Galip Haboğlu ve Müge Mergen’in kayınvalideleri, Diş Hekimi Hande Diker, Mak.Müh. Alp Diker ve Mekatronik Müh. Mustafa Reşit Haboğlu’un anneanneleri, Diyetisyen Duygu Mergen’in babaannesi olan Dudu Mergen’in Cuma günü öğle saatlerinde vefat ettiği, Cumartesi günü öğle namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildiği öğrenildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

