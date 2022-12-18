Merhume Fatma Fahriye Eskizara ile tabak esnafından merhum Ömer Eskizara’nın oğulları, Belgin Eskizara’nın eşi, Barlas ve Ömer Eskizara’nın babaları olan Mehmet Eskizara’nın cenazesi Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP eski İl Başkanları Osman Samsunlu, Gürsel Yıldırım, Çorum Yumurta Üretim A.Ş Yönetim Kurulu üyeleri ve ortakları, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, sanayici ve işadamları ile sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

