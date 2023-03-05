Grekoromen stil 63 kiloda ayyıldızlı mayo ile Türkiye’yi temsil eden Ankara ASKİ Spor Kulübü’nün Çorumlu güreşçisi Mehmet Çeker, madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldu ve ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörlerinden Levent Kaleli’nin de antrenör olarak yer aldığı serbest stilde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin, serbest stil 86 kiloda mücadele etti. Erdin’in madalya durumu gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz belli olmamıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

