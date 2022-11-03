Ataşehir Belediye Başkan Danışmanı, hemşehrimiz Mehmet Aydoğanoğlu, yeniden Ataşehir Kent Konseyi Yönetim Kurulu’na seçildi.

Ataşehir Kent Konseyi’nin 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kaymakam Vekili Hamza Atalay, Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Vedat Vefa Budak ve CHP İlçe Başkanı Celal Yalçın ile STK temsilcilerinin ve mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Mustafa Çatak başkanlığındaki yeni Yönetim Kurulu’nda Çorumlu Mehmet Aydoğanoğlu da bir kez daha görev aldı.

(Haber Merkezi)

