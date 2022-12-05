Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Mehmet Akyüz’ün, sezonun ilk yarısını kapattığı belirtildi.

Menemen FK maçı öncesinde sakatlanan ve tedavi için memleketi Sakarya’ya giden Mehmet Akyüz, devrenin kalan maçlarında forma giyemeyeceği ve bu nedenle sezonun ilk yarısını kapattığı kaydedildi. Akyüz’ün, şartların oluşması halinde ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği bilgisine de ulaşıldı.

36 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Çorum FK formasıyla 12 resmi maçta 908 dakika süre alırken, 4 gol attı, 1 sarı kart gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

