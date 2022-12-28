Mesajında Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Şairi olmasının yanında büyük bir dava adamı olduğunun da altını çizen Başkan Şahiner, “Muhteşem mısralarıyla milli ruhu yeniden hareke geçiren Mehmet Akif, bizlere tarihi birikimimizle, özümüzle, sahip olduğumuz değerlerimizle birlikte her zaman var olacağımızı da öğretmiştir. Dolayısıyla Mehmet Akif'e sahip çıkmak kadar, onun fikriyatına da sahip çıkarak rehber edinmek, yaşatmak ve geleceğe taşımak önemlidir. İstiklal mücadelemizin ölümsüz destanı, dün olduğu gibi bugün de milletimizin ortak sesi olan İstiklal Marşımızın ruhunu, genç nesillerde yeniden diriltme ve yaşatma zamanıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birer fertleri olarak, bize armağan edilen bu eşsiz mısralardaki kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu, bu duygu birliğini ilelebet muhafaza etmeliyiz. Vatan-millet sevgisinin, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en güzel ifadesi olan İstiklal Marşı’nı Türk Milletine hediye eden milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hiçbir zaman milletimizin gönlünden çıkmayacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Bu düşüncelerle ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u hürmet, rahmet ve şükranla yâd ediyoruz” dedi.(Haber Merkezi)

