Meltem Danışman Çınar’la birlikte hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programında Çorum’un ve ülkenin gündemine ilişkin görüşlerini dile getiren Mehmet Yolyapar, konuya ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“NİTELİKLİ Mİ, NİTELİKSİZ Mİ?”

“Ben her fırsatta, devletin de, toplumun da medya konusunda adil olmadığını, iyiyle kötüyü ayırmadığını savunuyorum. Bu görüşlerimi Basın İlan Kurumu’nun Samsun’daki toplantısında da dile getirdim ve Sayın Genel Müdür de, değerlendirmelerinde benim görüşlerimi isim vererek teyit etti; ciddi bir elemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ama, ülkeyi yönetenlerin, basında veya sosyal medyada nitelikli ile niteliksizi, iyi ile kötüyü ayırmaktan çok, karşıt ile yandaşı ayırma niyetinde oldukları anlaşılıyor.”

“Yazılı basında, varakpare veya kâğıt parçası dediğimiz niteliksiz -sözde- gazetelerin resmi ilan pastasından pay almalarını önleyelim. Sosyal medyada, bilgi kirliliği yaratan unsurları ayıklayalım, internet sitelerini tıpkı yerel gazeteler gibi belirli kurallara uyduralım, disipline edelim. Ama ölçümüz, iktidar karşıtı mı, yoksa yandaşı mı şeklinde olmasın. Sınırlama, demokratik kurallar çerçevesinde olsun.”

“ZENGİNLER VE YOKSULLAR ÜLKESİ”

Mehmet Yolyapar, elektrik ve doğalgaz zamlarının, önümüzdeki kışı, dar gelirli aileler için karakışa dönüştüreceğini vurgularken de, “Ekonomi gemisini, inatla suyun akış yönünde değil, tersine yürütmeye çalışıyoruz. Sonuçta ülke, zenginler ve yoksullar ülkesi oldu. Orta sınıflar, yoksulluk sınırı ile açlık sınırı arasına hapsedildi. Gerçi, seçim öncesi herkese bol para verilecek, ama bunun tek bir çaresi var; para basmak. Ülkenin geleceğini ipotek ederek günü kurtarmaya çalışmak.” diye konuştu.

“ÇORUM İLE SUNGURLU’NUN ARASI”

Sungurlu’ya kurulmakta olan barut, kapsül ve fişek fabrikalarının Mart-Nisan aylarında peyderpey işletmeye açılacağı yolundaki açıklamaları değerlendiren Yolyapar, başta bu dev yatırımı üstlenen Çorum’un gururu Ahmet Ahlatcı’yı, memleketi Sungurlu’yu savunma sanayi merkezine dönüştürme çabası içindeki Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi takdir ettiğini tekrarlayarak, “Çorum ile Sungurlu’nun arası, bundan böyle sanayi vahası…” ifadesini kullandı.

“BACASIZ SANAYİ TURİZM”

Mehmet Yolyapar, Hattuşa’daki Yerkapı poterninde keşfedilen hiyeroglif yazılara değinirken de, “Çorum olarak sahip olduğumuz devasa tarih hazinesinin henüz pek azını yer yüzüne çıkarabilmiş durumdayız. Daha çok bilinmeyenler ortaya çıkacak ve sanayileşmenin yanı sıra, bacasız sanayi turizm de bölgeyi ihya edecek. Yeter ki Çorumlular Hitit uygarlığının önemini algılayabilsinler, Hitit ve dolayısıyla Çorum’u tanıtma çabalarının arkasında durmaya başlasınlar” dedi.

Meltem Danışman Çınar’ın, 12 Eylül darbesinin üzerinden 42 yıl geçtiğini hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine de Yolyapar şöyle konuştu:

“BÜTÜN DARBELER KÖTÜDÜR”

“Gazeteci sıfatımla 12 Mart 1971 Muhtırası’ndan başlayarak tüm darbe ve müdahaleleri, darbe girişimlerini yaşadım. Başlangıçta fark edemesek bile, tüm bu müdahalelerin arkasında emperyalist güçlerin olduğunu acı bir gerçek olarak gördük. Atatürk ilkelerini koruma bahanesiyle yapılan müdahalelerin, gerçekte emperyalist emellere hizmet ettiğini, vatansever Türk subaylarının da farkında olmadan alet edildiklerini anladık.”

“NEOLİBERAL DÜZEN İÇİN 12 EYLÜL”

“12 Eylül 1980’in, -aslında vahşi kapitalizm olan- neoliberal ekonomik düzeni yerleştirme amacına yönelik olduğunu, sağda ya da solda birbiriyle çarpışan gençlerin aynı eller tarafından silahlandırıldığını, 1984’te bölücü terör örgütünün eylemlerine aynı eller tarafından yol verildiğini çok geçmeden fark ettik, ama halkımıza anlatamadık.”

“EMPERYALİZM AKLIMIZDA, YÖNÜMÜZ BATI”

“Bildiğimiz bir şey var; Amerika’nın demokrasi diye bir kaygısı hiç olmadı. Kendisine tabi olsun da, en koyu diktatörlük olsun, umurunda bile olmaz. Suudi Arabistan örneği ortada. Avrupa’nın da çifte standartları var, ama demokrasi, hukuk, insan hakları gibi kriterlerini koruyorlar ve bu prensiplerinde samimiler. Onun için, emperyalizm gerçeğini aklımızdan çıkarmadan, seçimimizin Batı olması gerektiğini hep söylüyoruz. Bilim, teknoloji, kültür, insanca yaşam da zaten Batı’da…”

Meltem Danışman Çınar’ın, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nın yıkıldığını, yerine Millet Bahçesi yapılacağını hatırlatması üzerine Mehmet Yolyapar, Kılıçcıoğlu’nun 7 Mart 1994 tarihinde vefatından sonra, adının Şehir Stadı’na verilmesi için kampanya açtığını, dönemin DYP İl Başkanı merhum Satılmış Yılmaz’ın da DYP’li Spor Bakanı’na ısrar ederek bu ismin stada verilmesini sağladığını anlattıktan sonra şöyle konuştu:

“ÇORUM’UN DEĞERLERİNİN İSİMLERİNİ YAŞATMAK”

“Geçmişte bu kente hizmet etmiş, gerek ekonomik ve sosyal, gerekse kültürel-sanatsal değerler üretmiş insanların isimlerini yaşatmak, kent insanının vefa borcudur. Bu bakımdan, merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun adının yaşatılması, bunun için öncelikle yeni stadın düşünülmesi gerektiğini yazdık. Belediye Başkanı Sayın Aşgın, Çorum yararına her öneri veya isteğimizde olduğu gibi, bu konuya da son derece olumlu yaklaştı. Böyle bir yola çıkmışken, Çorum’un bütün değerlerinin isimlerini belirli yerlerde yaşatma adına ciddi bir çalışma içine girilmesi gerektiğini öneriyoruz.”

Duayen gazeteci Yolyapar, dünya çapında ünlü Çorumlu ressam Komet’in aramızdan ayrılışı ilgili olarak da şunları anlattı:

“SABAH ARA Kİ KOMET’İ BULASIN”

“Çorum’da yaşayan kardeşi Kayhan Coşkun, yakın dostumuz, ağabeyimiz. Dolayısıyla, sanat dünyasındaki adı Komet olan Gürkan Coşkun’la da yakınlığımız vardı. Sanırım 1990 yılında, Akbank Sanat Galerisi’nde açılan sergisi için Çorum’a geldi. Aynı günlerde Zeynep Oral da bizim konuğumuzdu. Zeynep Oral’ın, Komet’le ilgili bir belgeselin sunucusu olması konusunda mutabakat sağladık. TRT’den de yapımcı Hadi Şenol, bu amaçla ekibiyle birlikte Çorum’a geldi. Tam belgesel çekimlerine başlanacağı gün, ara-tara Komet yok…Meğer, gösterilen yoğun ilgi bunaltmış kendisini, sabahın erken saatlerinde bırakıp kaçmış Çorum’dan…”

“Bir akşam Şehir Kulübü’nde birlikte oturmuştuk, ertesi akşam da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun davetlisiydi…Demek ki, övgüler, iltifatlar bunalttı…Ve o çok önemli belgesel projesi gerçekleşmedi…Oysa, doğduğu evde, çocukluğunun geçtiği yerlerde çekim yapılacaktı. Çorum için de çok önemliydi…”

(Haber Merkezi)