Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, adli yıl açılışı sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Medeni toplumların yegane meşruiyet kaynağının hukuka uygunluk ve kutsal adalet duygusunun toplumda yerleşmiş bulunması olduğunu kaydeden Bektaş, “İnsan ve diğer yaratılanlar arasındaki yaratılıştan gelen esas farkı akıldan ziyade adalet duygusudur. Adalet toplum ile devlet arasında manevi bağdır. Büyük medeniyetler adalet ile yükselmiş, adalet güneşinin sönmesi ile yok olmuşlardır. Ülkemizin adalet güneşi ile sonsuza dek baki kalması en büyük dileğimizdir.

Bu vesile ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu ülke uğruna canını veren aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

2022-2023 adli yılın ülkemize, milletimize, insanlığa ve dünyaya adalet temelinde barış sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

