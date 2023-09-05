Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında gündeme getirilen Kıbrıs'ın Beyarmudu şehri ile kardeş şehir olma fikri Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında oy birliğiyle hayata geçirildi. Başkan Aşgın, Beyarmudu'nun 4500 nüfuslu küçük bir kent olduğunu ancak stratejik öneme sahip bir konumda bulunduğunu söyledi. Orada İngilizlerin, Birleşmiş Milletlerin ve Türklerin olduğunu ifade eden Aşgın, o bölgede Türk bayrağı asıldığı zaman kriz yaşandığını dile getirerek, "Geçtiğimiz günlerde Beyarmudu'na yapılacak yolla ilgili büyük bir kriz yaşandı. Maalesef Birleşmiş Milletler her zaman olduğu gibi mazlumdan yana, haklıdan yana tavır koymadı. Zalimden yana tavır koydular ve öz Türk yurdunda o yolun yapılmasına engel olmaya çalıştılar. Hamdolsun ki Belediye Başkanı direniyor, Kıbrıs'ın ebedi Türk yurdu olduğu bir kez daha tescilleniyor." dedi.

Kıbrıs'ta yapılacak imza törenine AK Parti, CHP ve MHP meclis üyeleriyle birlikte gideceklerini ve bunun için onur duyduğunu belirten Aşgın, "Bizler Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları olarak oradaki hemşehrilerimizin, Türklerin yanında olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. İmza törenimizi şanlı Kıbrıs bayrağının altında yapacağız. Bundan dolayı büyük bir onur ve şeref duyuyoruz." diye konuştu.