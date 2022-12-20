Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan dayanışma gecesi, yoğun bir katılımla ve coşku içerisinde gerçekleştirildi. Yemekli olarak düzenlenen müzik – eğlence gecesi, Güleryüz Düğün Salonu’nda yapılırken, etkinliğe katılanlar yerel sanatçıların canlı müzikleri eşliğinde doyasıya eğlendi.

SANATÇILAR COŞTURDU,

HEDİYE ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Federasyon Başkanı Kemal Tepe ve yönetim kurulu tarafından organize edilen geceye yerel sanatçılardan; Ankaralı Zehra Akkaya, Beste Gül, Çorumlu Namık, Rıza Taş ve şiirleriyle Bülent Özkömürcü katıldı.

Bülent Özkömürcü’nün sunuculuğunu yaptığı gecede sponsor firmaların desteğiyle hediye çekilişi yapıldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

İlçe halkının kaynaşması, dostlukların pekiştirilmesi ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen geceye ilgi ve katılım üst seviyede oldu.

Etkinliğe; Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yöneticilere, bürokratlara, çalışkanlığı ve üretkenliği ile dikkat çeken muhtarlara, başarılı sporculara, sponsor kişi ve firmalara ve federasyona katkı sunanlara plaketlerin verildiği gecede katılımcılar sanatçıların müzikleri eşliğinde halaylar çekerek, çiftetelli oynayarak coşkularını dışa yansıttı.

“HİZMET ÜRETMEYE DEVAM…”

Gecede bir konuşma yapan Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe, köylere, mahallelere, muhtaç kesimlere birlik ve beraberlik içerisinde hizmet vermeye, sorunları gündeme getirip çözümüne katkı sağlayama devam edeceklerini söyledi.

Kemal Tepe; “2017 yılında Mecitözü Dernekleri Federasyonumuzu kurup yola çıkarken, düsturumuz ‘yaratılanı sev yaradandan ötürü’ idi. Aynı anlayışla herkesi saygı ve sevgi ile kucaklıyoruz, kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan hizmet üretmeye devam ediyoruz. 54 köy, 8 mahalle bizimdir. Başka Mecitözü yok. Bize güvenen, destek olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KÜLTÜR MERKEZİ MÜJDESİ

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ise derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının güçbirliği halinde hareket etmesini, sorun ve talepleri birlikte dile getirmesini isteyerek, “MECFED, 15 bin üyesi bulunan, güçlü, etkili bir federasyon. Bu tür kuruluşlara siyaset sokulmamalıdır. Eğer siyasi düşünce ile hareket edilirse güç elde etmek imkansızlaşır. Hepimizin ortak amacı ilçemizin sorunlarını güdeme getirip çözümünü sağlamak. Bu çerçevede hep birlikte hareket ederek ses getirmek, gücümüzü hissettirmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Mecitözülülere bir de müjde veren Başkan Veli Aylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile ilçeye kültür merkezi yaptırılacağını, temelin ise önümüzdeki bahar aylarında atılacağını söyledi. Aylar, içerisinde düğün salonu, konferans ve toplantı salonu, kafeterya, konaklama yerleri ve çeşitli eklentilerin bulunacağı kültür merkezinin 75 milyonluk bir yatırımla gerçekleştirileceğini bildirerek, “ilçemize hayırlı olsun” dedi. Aylar, kendilerine her konuda destek veren ve yanlarında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na teşekkür etti.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİNİZİ BOZMAYIN”

Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış ise konuşmasında Mecitözü halkının birlik ve beraberliğe önem veren, bulunduğu her yerde ilçesine bağlı kişiler olduğunu vurgulayarak, sağlanan bu birlikteliğin devam ettirilmesini istedi. Atış, bu güzel organizasyonu düzenleyen Federasyon yönetimine teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz ise Mecitözülülerin birlik ve beraberlik ortamını bozmadan, dayanışma içerisinde hareket etmesini istedi.

Gecenin organizasyonu; MECFED Genel Başkanı Kemal Tepe, Genel Sekreter Gülcan Eşgin, Genel Sayman Özcan Taştan Taşman, Genel Başkan Yardımcıları Ömer Aydoğdu, Ali Erkul, Yönetim Kurulu Üyeleri; Celal Şahin, Tahsin Çetin, Seyfettin Yeğen, Güngör Atak, Ali Kuzu, Gani Uysal ve Muharrem Atak tarafından düzenlendi.

PLAKETLER SAHİBİNİ BULDU

Konuşmaların ardından; Vali Yardımcıları Hakan Kubalı, Erdoğan Kanyılmaz, İlçe Kaymakamı Mustafa Atış, Belediye Başkanı Veli Aylar, eski Devlet Bakanı ve Milletvekili Bekir Aksoy, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, DSİ 54. Şube Müdürü Murat Kabakcı başta olmak üzere ilçedeki kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile gecenin destekçisi sponsorlar için hazırlanan plaketler sahiplerine verildi.

(Haber Merkezi)

