Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emre Özden’in danışmanlığında Murat Can Çoban ve Emre Güngören’in hazırladığı Damperli Araç Güvenlik Sistemi (DAGS) projesi Akıllı Ulaşım Yarışması’na katılacak.

Çorum’un Mecitözü İlçesi’nde bulunan Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin robotik takımı Teknofest Türkiye Finallerine katılıyor. Ordu’da düzenlenecek finallerde ilimizi temsil edecek olan ŞMD Robotik Takımı hazırladığı proje çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Mecitözü Şehit Mahmut Daştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan ŞMD Robotik Takımı bir senelik çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emre Özden’in yaptığı, okul öğrencilerinden Murat Can Çoban ve Emre Güngören’in hazırladığı Damperli Araç Güvenlik Sistemi (DAGS) projesi rakiplerini geride bırakarak Teknofest Türkiye finallerine Akıllı Ulaşım Yarışması kategorisinde katılım hakkı kazandı.

Ordu’da yarın başlayacak ve 31 Temmuz 2022 günü sona erecek Teknofest Akıllı Ulaşım Yarışması’nda ilimizi temsil edecek olan ŞMD Robotik Takımı, alanında özgün olarak tasarladığı sistemin patent ve marka tescil başvurularını da tamamladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada damperli araçların sürüş halinde damperinin açık unutularak üst geçitlere ve köprülere çarpması, güvensiz eğim seviyesinde yük boşaltma esnasında devrilmesi, sürüş halinde devrilmesi veya araçlara fazla yük yüklenmesi sonucu yükseklik sınırının aşılması nedeniyle oluşan kazalara çözüm üreten sistemin tüm damperli araçlarla uyumlu olabilecek özelliklere sahip olduğu ifade edildi.

(Volkan SINAYUÇ)