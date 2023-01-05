Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ulaştırma alanında ülke çapındaki başarılı hizmetlerin aynısını Amasya'da da gerçekleştirdiklerini anlattı.

AK Parti iktidara geldiğinde Amasya'daki 29 kilometre bölünmüş yolun bugün 272 kilometreye ulaştığını belirten Karahocagil, Çorum-Mecitözü yolu çalışmasında fiziki gerçekleşmenin yüzde 32, Amasya-Turhal yolunda fiziki gerçekleşmenin yüzde 81 ve Merzifon-Osmancık devlet yolunda fiziki gerçekleşmenin yüzde 78 olduğunu kaydetti.

Karahocagil, Merzifon-Osmancık Devlet Yolu üzerinde yapımı tamamlanan Badal Tüneli'nin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılacağını ifade etti.

Ülke genelinde ulaştırma alanında yapılan yatırımlara değinen Karahocagil, “20 yılda toplam 1 trilyon 644 milyar lira tutarında yatırım yaparak ulaştırma kapsamında ülkemizin altyapısını baştan sona yeniledik ve geliştirdik” diye konuştu. (AA)

