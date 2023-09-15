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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın katkılarıyla, İbek Köyü’ndeki Şehit Osman Aydoğdu İlk ve Ortaokulu’nun yanına yaptırılan halı saha, bölge halkının hizmetine sunuldu.

Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Öz Bölgesi Köyleri Derneği Başkanı Ömer Aydoğdu, halı sahanın yaptırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aydoğdu, halı sahanın hizmete açılmasında emeği bulunan Mecitözü Kaymakamı Mustafa Atış’a, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığına, Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e, MECFED önceki dönem Başkanı ve Mecitözü Belediye Başkan Adayı Kemal Tepe’ye, İbek Köyü Muhtarı Mustafa Ceylan’a, diğer köylerin muhtarları ve bürokratlara teşekkür ederek, halı sahanın tüm bölgeye hazırlı uğurlu olmasını diledi.