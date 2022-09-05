İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Bektaş yönetiminde Eylül ayı üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yoklama yapılmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Buna göre ilk olarak ilimiz Mecitözü İlçesi’ne bağlı Tutluk Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi’ne ait 117 metrekare ölçekli iki katlı ahşap ev vasıflı taşınmazın her türlü eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Mecitözü Köyleri Hizmet Götürme Birliği’ne 25 yıl süre ile tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor üyelerin bilgisine sunuldu.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, yaptıkları değerlendirmede ilimiz merkez ve köylerinde ikamet eden çocuk ile gençlerin boş zamanlarında sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarına katkı sağlamak, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve farklı düşünce biçimlerini geliştirebilecekleri çalışmalar yapmalarını sağlamak, konser, sergi, gösteri, oyun, müsabaka, münazara, doğa yürüyüşü, konferans ve sempozyum gibi faaliyetlere katılımlarını sağlamak amacıyla binanın tahsisini uygun bulduklarını dile getirdi. Komisyon raporu aynen kabul edildi.

İl Genel Meclisi’nde daha sonra ilimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Kurulları’nın görevleri ile ilgili Şehit Yakınları Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu’nca hazırlanan rapor ele alındı. Üyelere bilgi veren Ahmet Devrez, İnsan Hakları Kurulları ile ilgili bilgiler vererek 2022 yılında bu kurullara 4 adet başvuru yapıldığını dile getirdi.

Toplantıda son olarak ise ilimiz merkez, ilçe ve köylerdeki ilköğretim okullarında kaynaştırma eğitimi uygulanan okullar ve bunların eğitimleri ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu’nun raporu görüşüldü.

(Samet YILMAZ)

