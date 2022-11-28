Ata Gross Market, Altın Damla Özel Eğitim Merkezi ve Genç Optik’in katkılarıyla düzenlenen organizasyon geçtiğimiz günlerde Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşti. Konser boyunca sanatçının seslendirdiği eserlere seyirciler coşku ile eşlik etti. Karşılaştığı yoğun ilgiden memnun olan Mazlum Çimen izleyicileri ve Arinna Kültür Sanat Topluluğu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu üyelerini ayakta alkışladı.

Konuşmasında Çorum’da 9-10 yaşındaki çocukların bile türkülere eşlik ediyor olmasının çok sevindirici ve anlamlı olduğunu belirten Mazlum Çimen, Çorum halkına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Çimen, konser sonunda ise organizasyonu düzenleyen sponsor firmalar ve hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

