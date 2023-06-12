Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Mayıs ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,91, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,55 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından DİBS yüzde 2,60, dolar yüzde 1,57, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,96, Euro yüzde 0,69 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 8,29 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile DİBS yüzde 3,23, dolar yüzde 2,19, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,58, euro yüzde 1,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi yüzde 7,73 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile yüzde 16,84, TÜFE ile ise yüzde 13,66 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olmuştur. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile yüzde 9,22, TÜFE ile ise yüzde 11,69 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile yüzde 21,53, TÜFE ile ise yüzde 12,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 7,17, TÜFE ile ise yüzde 14,39 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK

GETİRİ BİST 100’DE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile yüzde 33,84, TÜFE ile ise yüzde 34,96 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,41 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 1,53, Euro yüzde 8,37, doları yüzde 10,73 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 17,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile külçe altın yüzde 3,27 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,70, euro yüzde 7,60, dolar yüzde 9,99 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 16,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.