“Kazanan Türkiye olsun. Oylar Deva olsun” isimli kampanya dönemi boyunca her gün mavi yeleklerle Çorum’un sokaklarında olacaklarını kaydeden Çabuk, “Türkiye’yi mutlu çalışanların, mutlu emeklilerin, mutlu gençlerin, mutlu kadınların ülkesi yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

7’den 70’e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye’nin kazanacağını söyleyen Çabuk, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Herkesi kampanyamıza güç vermeye çağırıyoruz.

Ekonomik krizin 6 ayda çözülmesi, enflasyonun 2 yılda tek haneye düşmesi, mutlak yoksulluğun son bulması için ‘oylar Deva olsun’ diyoruz.

Yargının bağımsız olması, yolsuzlukların üstüne gidilmesi, görevinden haksız yere ihraç edilenlerin hakkına ve itibarına kavuşması için ‘oylar Deva olsun’ diyoruz. İnternetin gençlere ücretsiz verilmesi ve mülakat sisteminin kaldırılması için ‘oylar Deva olsun’ diyoruz. Sınır güvenliğimizin sağlanması için ‘oylar Deva olsun’ diyoruz. EYT sorununun çözülmesi, Yaşlı Bakım Sigortası’nın hayata geçmesi için ‘oylar Deva olsun’ diyoruz.

İhtiyacı olan vatandaşlarımıza asgari gelir desteğinin sağlanması, çocukların eğitim ve sağlık harcamaları için verilen sosyal yardımların artırılması için ‘oylar Deva olsun’ diyoruz.

Engelli aylıklarının yükseltilmesi, engelli vatandaşlarımıza kamuda ayrılan kontenjanların doldurulması ve mesleki eğitim verilmesi için ‘oylar Deva olsun’ diyoruz.

Çiftçinin borcunun en az 2 yıl faizsiz ertelenmesi, gübre ve yem parasının yarısının devlet tarafından karşılanması, çiftçiye ucuz elektrik verilmesi ve tüm sulama yatırımlarının tamamlanması için ‘oylar Deva olsun’ diyoruz.” (Haber Merkezi)

