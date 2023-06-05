Çorum’da Akşemseddin Camii'nde sabah namazı sonrasında yapılan programda Mavi Marmara şehitleri için dua edildi. Namazdan sonra Hafız Yusuf Demirel'in Kur'an'ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan duanın ardından, Mavi Marmara katılımcısı Çorum İHH Mütevelli Heyeti Başkanı Selim Özkabakçı konuşma yaptı.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını kaydeden Özkabakçı, “İnsanların yaşam hakları kısıtlanıyor. Ateş düşürücü ilaca dahi erişemeyen çocuklar ölüme mahkum ediliyor. Gazze' de yaşanan dram bir insanlık suçudur ve bu zulüm insanlık tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. Zulme sessiz kalmayı zulüm olarak gören ve tüm dünyanın dikkatini bu ablukaya çekmek isteyen, özgürlük hareketi Mavi Marmara, siyonist terör devleti İsrail’in insanlık dışı eylemlerine ve diğer tüm engellemelere rağmen yoluna devam etmektedir” dedi.

Genç İHH Başkanı Furkan Şentürk de bir konuşma yaparak Filistin topraklarının neredeyse tamamının, İsrail rejiminin işgaline uğradığını belirterek son 70 yıldır Ortadoğu’da sadece problemden, beslenen işgal çetelerinin, sadece Filistin için değil, Türkiye içinde bir güvenlik sorunu olduğunu vurguladı. Şentürk, Kudüs’ün bir gün özgür olacağını da sözlerine ekledi.