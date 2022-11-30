“Her Yerde Matematik” anlayışıyla üniversiteler ve TÜBİTAK iş birliğiyle matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan “Matematik Seferberliği” için 24-26 Kasım tarihleri arasında Antalya'da çalıştay düzenlendi.

Çalıştay kapsamında çağrılı konuşmacı, atölye, stant uygulamaları ile matematik temalı projelere ilham verecek etkinlikler yürütüldü. Çalıştaya 158 öğretmen 16 eğitmen toplam 175 katılımcı yer alırken, 100 öğretmen ilköğretim/ortaokul, 35 sınıf, 23 okul öncesi branşında katılım sağladı. Çalıştay sonunda eTwinning faaliyeti kapsamında 40 proje başlatıldı.

Çalıştayda Çorum’u Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan Emine Esra Arslan ve İskilip Atatürk İlkokulu'ndan Rasim Çınar temsil etti.

(Haber Merkezi)

