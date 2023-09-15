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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, bir süredir deneme sürecinde olan Belçika doğumlu orta saha oyuncusu Massis Gülük’e lisans çıkarttı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verilerine göre, 31 Aralık 2002 Liege-Belçika doğumlu olan Massis Gülük ile Ahlatcı Çorum FK arasında 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yurtdışı transfer olarak Ahlatcı Çorum FK’nın kadrosuna katılan genç orta saha oyuncusunun Çorum temsilcisi ile sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek.

Babası Türk olan Massis Gülük, geçen sezonu Belçika’nın 1.Lig B takımlarından Royal Standard de Liege 2 takımında geçirdi. Belçika ekibinde, tamamı sonradan oyuna girmek üzere 11 resmi maçta 240 dakika süre alan Massis, 1 gol attı.

Ahlatcı Çorum FK’nın milli arada Süper Lig ekibi Sivasspor’la oynadığı maçta oyuna sonradan giren Massis’in mücadeleci futbolu ve sert şutları ile dikkat çektiği belirtildi.