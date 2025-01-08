Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde içinde ikamet eden bulunmayan bir apartman dairesi yüzleri maskeli iki kişi tarafından kurşunlandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Dairenin camları açılan ateş sonucu kırılırken, olay yeri inceleme ekiplerince sokakta yapılan çalışmada boş tüfek kovanları tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olayın faillerini yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK