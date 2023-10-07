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Türkiye'nin 81 ilinden 300'e yakın gazeteci Marmaris'te buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı çalıştayda, yerel basının sorunları tartışılacak.

Marmaris Belediyesi, TGF Onursal Başkanı Atilla Sertel, CHP’nin gazeteci kökenli milletvekilleri ve basın meslek kuruluşlarının katkı sunduğu çalıştayda yerel basının yaşadığı sorunlar masaya yatırılıyor. Bu yıl 3.kez düzenlenecek çalıştayda basım meslek kuruluşu temsilcileri de konuşma yapacak.



Çalıştayın bugünkü öğleden sonraki bölümünde ise “Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Denetimi”, “Televizyon Gazeteciliği”, “Avrupa'da Yerel Basın İşleyişi”, “Gazetecilerin Örgütlenmesi”, “Basın Yasası”, “Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın ve Yazarlık”, “İnternet Gazeteciliği”, “Yüksek Trafikli Sitelerin Yönetimi ve Alternatif Gelir Kaynakları” ve “Fotoğraf ve Videolarda Manipülasyonun Seçim Dönemini Nasıl Etkilediği” gibi konularda sunumlar yapılacak.

ÇALIŞTAYA ÇORUM’DAN DA KATILIM..

Yerel Medya Çalıştayı’na Çorum’dan da Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Karar Gazetesi Yöneticisi Ayhan Aykanat ve Mercek Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Kubilay Olcan da katılıyor.