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Buharaevler Mahallesi’nde bir kadının fırıncıların sabah erken saatlerinde marketin önüne bıraktığı ekmek kasasından ekmek çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Market sahibi Murat Adıgüzel, 12 Aralık Salı günü sabah 8’de iş yerini açmaya geldiğinde ekmek kasasında eksik ekmek olduğunu fark etti. Marketin güvenlik kamerasını inceleyen Adıgüzel, bir kadının ekmek kasasından 3 ekmek alıp, uzaklaştığını gördü.

Durumu polise bildiren market sahibi kadından şikayetçi oldu.

Daha önce de benzer şekilde ekmeklerin çalındığını söyleyen Adıgüzel, "Bu hırsızlık olayı ilk değil ve sürekli ekmek çalınıyor. Bu sefer durumu polise bildirdim, umarım bu son olur" dedi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının ekmekleri seçtiği ve ekmekleri aldıktan sonra çevreyi kontrol edip, uzaklaştığı görülüyor.