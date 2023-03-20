Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, bir süre önce yaşadığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çorum Marangozlar Esnaf Odası Başkanı merhum Ömer Latif Akdağ’ın yerine yönetim kurulu içerisinden oda başkanlığına seçilen Yücel Şahin’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletmişti.

Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin de yönetim kurulu üyesi Osman Şahin ile birlikte Çorum S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı’yı ziyaret etti.

Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum S.S Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif kurulu üyeleri Numan Özçetin ve Yalçın Keşçi ile birlikte yüklenici firma sahibi İrfan Yaşar’ın yer aldığı ziyaret sırasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin Çorum esnafı açısından son derece önemli bir proje olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

