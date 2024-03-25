18 Mart'ta yolculuk esnasında mantar yiyen TIR sürücü Şenol Tufan (53), eve geldikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Tufan'ın fenalaştığını gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine Tufan'ın Buharaevler Mahallesi'nde bulunan ikametine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
Tufan, tedavi gördüğü yoğun bakımda 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Tufan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı.
Editör: Haber Merkezi