İl Müftülüğü organizesinde merkez ve ilçelerde görev yapan din gönüllülerinden oluşan 35 kişilik manevi rehber ekibi, depremzedeler için toplanan yardımlarla birlikte bu sabah deprem bölgesi Kahramanmaraş Afşin’e doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen şiddetli deprem sonrasında Çorum Müftülüğü de AFAD ile koordineli olarak yardım faaliyetlerine başlamıştı.

Çorum’da ki din gönüllüleri ve vatandaşların getirdiği yardım malzemeleri, Mehmet Zahit Kotku Camii altında bulunan Diyanet Gençlik Merkezi’nde toplandı.

Din gönüllüsü bayan ve erkeklerin gece gündüz demeden getirilen yardımları kolilere tasnif ettiği yardım çalışmasında, depremzede çocuklar için de özel “moral paketleri” hazırlandı.

“Asrın Felaketi” olarak adlandırılan depremden etkilenen vatandaşlara manevi rehberlik için Afşin’e gitmek üzere hazırlanan ve Çorum İl Müftülüğü önünde İl Müftü Vekili Fatih Kaya öncülüğünde toplanan 35 kişilik ekip dualarla deprem bölgesine uğurlandı.



(Volkan SINAYUÇ)

