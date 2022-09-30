ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde 14 Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre 7 Araştırma Görevlisi istihdam edecek.

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ilan tarihini izleyen 15 gün içinde Rektörlüğe şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir. Araştırma görevlisi kadroları için başvurular Personel Daire Başkanlığına dilekçe, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Kadrolar için son başvuru tarihi 11 Ekim 2022 tarihidir.

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