Etkinlikte, “Dünyanın Merkezi”, uygarlık, kültür ve sanayi kenti Çorum, tarihi, kültür değerleri, gastronomisi ve ekonomik bakımdan ulaştığı yüksek seviye ile tanıtılacak.

Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkanı, Metin Akkuş, etkinliğe tüm Çorumluları davet etti.

Organizatör Musa Tunoğlu ise, geçen yıl Kasım ayında düzenledikleri organizasyona 1 milyona yakın ziyaretçinin geldiğini, bu yıl 2 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

CEMAL KURTOĞLU BUGÜN, UMUT AÇIKGÖZ CUMARTESİ

Maltepe’deki Memleket Tanıtım Günleri’nde, İstanbul’da yaşayan Çorumlu sanatçılardan Cemal Kurtoğlu bugün saat 16.00’da, Umut Açıkgöz ise 17 Aralık Cumartesi günü saat 17.30’da sahne alacak.

(Haber Merkezi)

