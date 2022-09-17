Başkan Aşgın’ın, arazisi olan herkesi imkanları ölçüsünde tarımsal üretim yapmaya çağırdığını hatırlatan Çabuk, ayçiçeği üreticisinin maliyet ile alım fiyatı arasındaki uçurum nedeniyle protesto eylemi yapmak zorunda kalması nedeniyle, Başkan Aşgın’ı ayçiçeği maliyetini açıklamaya çağırdığını, çiftçinin temel girdileri gözönüne alınarak yapılacak maliyet hesabının, çiftçinin ne kadar haklı olduğunu göstereceği inancında olduğunu ifade etti.

Elvan Can Çabuk, yaşanan sıkıntıların ve üreticinin mağduriyetinin altında, iktidarın yanlış tarım politikalarının yattığını savunarak, parti olarak tarım alanında da planlarının hazır olduğunu belirtti.

(Haber Merkezi)

