Defterdar Vekili Sertan Köylü, Çorum Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin, Çorum Vergi Dairesi Muhasebe Müdürü Bahri İlhan, Personel Müdürü Ayfer Alacalıoğlu, Oğuzlar Mal Müdürü Erhan Şahin tarafından Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’a ziyaret gerçekleşti.

Belediye’ye yapılan ziyaretin ardından Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım tarafından Oğuzlar'ın doğal güzelliklerinin gezdirildiği, mesleki bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldığı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “İlçemize yaptıkları ziyaretten dolayı maliye teşkilatımıza teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)

