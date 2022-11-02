İl Genel Meclisi’nde Kasım ayı toplantılarına devam ediliyor. Mehmet Bektaş yönetiminde toplanan İl Genel Meclisi’nde yoklama ve bir önceki toplantının tutanak özetinin okunmasının ardından üyelerin önerge tekliflerine geçildi.

Toplantıda daha sonra ise İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 yılı bütçe teklifi okundu.

İl Özel İdaresi’nin 385 milyon TL olarak belirlenen bütçesi içinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 25 milyon 450 bin TL ödenek öngörüldüğü belirtildi. Mali Hizmetler Müdürü Abdulkadir Aydoğan kürsüye gelerek birim bütçesi hakkında İl Genel Meclisi üyelerine bilgi sundu.

Aydoğan, 2023 yılı için kırtasiye alımlarına 20 bin TL, elektrik alımlarına (köy sokak ortak aydınlatma giderleri) 11 milyon TL, ilan giderlerine 30 bin TL, diğer iç borç faiz giderlerine 7 milyon 200 bin TL, İller Bankası’na verilen paylar için 5 milyon 760 bin TL, Çevre Belediyeler Birliği hayı olarak da 1 milyon 440 bin TL olmak üzere 2023 yılı bütçelerinin 25 milyon 450 bin TL olarak öngörüldüğünü söyledi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.



(Volkan SINAYUÇ)