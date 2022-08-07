*** Doğan Jeotermal ve Hattuşa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz Mehmet Ali Doğan, Hattuşa Vacation Thermal Club Kazdağları’nda, Yargıtay 1. Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin başta olmak üzere çok seçkin konukları ağırladı.

*** Edremit Güre’deki, Kuzey Ege’nin en görkemli turistik tesisinde verilen yemeğe, Akarca ve Şahin’in yanısıra, TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Yargıtay önceki dönem 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Yargıtay önceki dönem Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdülhaluk Yıldız, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akçan, THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Sancak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sancak, Başbakanlık eski Başdanışmanı ve Atılgan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Atılgan ile çok sayıda seçkin konuk katıldı.

*** Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, ÇORUM HABER aracılığı ile tüm Çorumlu hemşehrilerine selamlarını gönderdi. (Haber Merkezi)