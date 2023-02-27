Malatya'da saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

Depremin etkisiyle Malatya'daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi.

Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan depreme ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, "Deprem sonrasında saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısı da yapıldı.