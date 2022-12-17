ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 43 Sözleşmeli Personel istihdam edecek.

Başvuru yapacakların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı'na şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar sadece nitelik kodu belirterek tek bir unvana başvuru yapabilecek. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacak. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenecek.

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