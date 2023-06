Ahmet Ahlatcı’nın Çorum’un yetiştirdiği zeki, çalışkan, gayretli, risk almayı bilen, güzel işler yapan saygıdeğer bir iş adamı olduğunu belirten Köse, “Bu dönemde yatırım yapmak büyük cesaret ister, o cesareti göstermiş. Elbette ki hesabını kitabını yapmıştır elbette ki işin içerisinde kendi şirketlerine de bir kazanç görmüştür. Çorum’a, Çorumlu’ya, Türkiye’ye katma değer bir yatırım yapıyor o konuda da kendisini tebrik ederiz.” diye konuştu.



Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Tufan Köse, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Çorum’a yapılacak olan Barut Fabrikası imar planına yaptıkları itiraz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in iki hafta kadar önce Çorum’da, önce Çorum’a kurulacağı belirtilen, sonra Sungurlu’ya temeli atılan Barut Fabrikası ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatan Tufan Köse, “Şahsımın her hangi bir açıklaması olmamasına rağmen, beni hedef alan bir kısım açıklamaları üzülerek izledim. Ne CHP, ne Özgür Özel, ne Tufan Köse, ne de aklı başında orta zekalı makul hiç kimse Çorum’a yapılacak bir yatırıma karşı çıkmaz. Çorum’a yapılacak her türlü yatırımın CHP, her yerinde olur, olmak ister.” diye konuştu.

Ahmet Ahlatcı’nın Çorum’un yetiştirdiği zeki, çalışkan, gayretli, risk almayı bilen, güzel işler yapan saygıdeğer bir iş adamı olduğunu belirten Köse, “Kendisinin dostum olması, beni, hem parti görevimi yapmaktan, hem hukukçu olarak, insan olarak doğruları söylemekten alı koyamaz. Zaten dost da doğruyu söyler.” dedi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNE RAĞMEN PLANI KESİNLEŞTİRMİŞLER

Milletvekili Köse, Özgür Özel’in kendisini arayarak, “Ticaret Bakanlığı’ndan iki bürokratın Sungurlu Organize Sanayii’nde yapılmak istenen imar planı değişikliğinin gerektirdiği, bir kısım izinlerin alınmadan bir imar planı çıkartılacağını bildirdiği bilgisini kendisine ilettiğini anlatarak şöyle konuştu:

“ İnceledik, imar planını değiştiriyorlar. İmar planı değişikliği için bazı kamu kuruluşlarının görüşlerinin alınması şart. Ancak ondan sonra siz planı askıya çıkartabilirsiniz. Bu işler manipülasyona ve dezenformasyona müsait işler. Ne olursa olsun doğruyu söyleyeceğiz. Bir milletvekili olarak itiraz dilekçesine bizzat gelip imza atmak doğru olmaz. Veli Kılıç’ı buldum, inceledi itirazını yaptı.

Buradaki problemlerden en büyüğü şu. Veli Kılıç İtiraz yapıyor, Çorum Valiliği Kılıç’ın dilekçesini kayda alıyor. Askıya itiraz olduğu halde imar planını kesinleştiriyorlar. Böyle bir duyum alıyor Veli Kılıç ve noterden tekrar yazıyor. ‘İtiraz dilekçesi olmasına rağmen planı kesinleştirmişsiniz’ diyor. Devamında Çorum Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, bir cevap yazıyor: ‘Sungurlu OSB ilave imar planı ile ilgili olarak, ilan süresi zarfında her hangi bir itiraz olmamış olup, itiraz olmadığı bakanlığımıza bildirilmiştir.’ Valiliğin evrak kaydında olan dilekçeye yok diyorlar.

Burası muz cumhuriyeti değil. Burası Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Hiçbir evrak kayıtsız olmaz, olamaz buna kimsenin gücü yetmez. Ama maalesef birilerinin gücü yetmiş.”

KİMSE BU KADAR RAHAT ÇALIŞAMAYACAK

Köse, 24 Haziran’da itiraz edilen konu ile ilgili olarak bakanlıktan gelen yazıyı telefonundan okudu. Köse, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün yapılan itiraza verilen cevabında, “Bakanlığımızca onaylanan Çorum Sungurlu OSB imar planı değişikliği bakanlığımız Web sayfasında ve Çorum Valiliği ilan panosunda 1 hafta süreyle ilan edilmiş. Planların askı süresi içerisinde tarafınızca Çorum Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne yapmış olduğunuz itiraz, bakanlığımıza iletilmiştir. İtirazda, bakanlığımızca onaylanan imar planının, tarım dışı kullanım izni alınmadan ve TEİAŞ protokolü imzalanmadan onaylandığının anlaşıldığı, bu yönde plan notlarına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmadan, ve TEİAŞ protokolü imzalanmadan imar uygulanması onaylanamaz maddelerinin eklendiğinin görüldüğü, tarım arazileri toprak koruma ve arazi kullanma kanununda belirtilen izinler alınmadan tarımsal amaç dışında kullanılmak üzere planlanamaz hükmü gereği, imar planının alenen imar kanununa aykırı olduğu için imar planının iptali talep edilmiştir. İzinlerin alınmasından sonra plan notlarında gerekli düzeltmelerin yapılarak planın kesinleştirilmesine karar verilmiştir.” denildiğini aktararak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Plan kesinleşmemiş. 11 Ağustos’ta cevap veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman oranın temelini atıyor 13 Ağustos’ta. Ortada olmayan bir imar planıyla, alınmayan izinlerle barut fabrikası kuruyorsunuz. Çok tehlikeli işler bunlar. Havai fişek fabrikası bile kuramazsınız. Restaurant açamazsınız bacasını yapmadan. Bizim itirazımız buna, yoksa Çorum’a yapılan yatırımlara değil. Gerekli yasal izinler alınmadan yapılmasına CHP’nin muvafakati yok. İktidara geldiğinde de olmayacaktır.”

KÖSE, “GENEL BAŞKANLIK BENİM DE HAKKIM”

Köse, Ahmet Ahlatcı’nın kendisi ve Özgür Özel’le ilgili sözlerinde belirli bir ima bulunduğuna da dikkat çekerek, “Neyin iması bu? Namuslu siyasetçinin tek hedefi vardır, siyasette yükselmek. Sayın Özgür Özel çıkmış Manisa’dan Eczacı, Eczacılar Odası’na Genel Sekreter olmuş. Devamında Manisa Belediye Başkan adayı olmuş, seçilememiş, devamında milletvekili olmuş, partinin milletvekilleri oy vermişler Grup Başkan Vekili olmuş. Bundan sonra koşullar uygun olursa, bakan olmak ister, Genel Başkan olmak ister. Bundan daha soylu bir talep olabilir mi yani.” ifadesini kullandı.

Milletvekili Köse, seçimlerde aday olacak mısınız sorusuna ise, “Seçim zamanı açıklanır, aday olup olmayacağımızı herkesle paylaşırız. Düşüncelerimi özel dostlarımla ve genel başkanla paylaştım, ama bunu burada söylememin doğru olmadığını düşünüyorum” cevabını verdi.

Namuslu siyasetçinin görevinin ihale takip etmek olmadığını ifade eden Köse, “İmar değişikliği planı yapayım da aradan bir şey alayım değil. Namuslu siyasetçinin hedefi siyasette yükselmektir. Ben Özgür Özel nedir, budur diye söylemiyorum, genelleme yapıyorum. Benim de hakkımdır genel başkan olmak. CHP’nin üyesi, delegesi ‘Tufan Köse başarılı’ genel başkan olsun derlerse, bizim için gururdur. En genç üyesinden, en yaşlı üyesine kadar bir partinin genel başkanı olma hedefi olması kötü bir şey değil. Belediyeden imar değiştireyim, cebime 10 lira koyayım kötü bir şey. Özgür Özel’in bir hedefi varsa genel başkanlık diye, vallahi alkışlanır’ değerlendirmesini yaptı.

“AKP SAYESİNDE HERKES KİMYAGER OLDU”

CHP Çorum Milletvekili tufan Köse, tütün üreticilerine ağır cezalar getirdiklerini ve kaçakçılık kanununa koyduklarını ifade ederek, “ Kaçakçılık bizim bildiğimiz başka ülkelerden getirilerek yurda sokulan eşyalarla, emtia ile ilgili iştir. Adıyaman üreticisinin, kilo başına 180 lira vergi ödememek için, çok yüksek vergiler, eşe dosta sattığı tütün için 2 seneden 5 seneye kadar hapis cezası getirdiler. Toplum sağlığını düşünüyoruz diyorlar ama, neredeyse Türkiye’de herkesi kimyager yaptılar, alkolle ilgili. Yılbaşı geliyor, çok yerden haber alacağız. Kaçak rakıdan gözü kör oldu, 5 kişi öldü, Allah saklasın. Bu vergilendirme ile devam ederlerse, olacağı bu. İtirazlarımıza rağmen, el kaldırdılar ve geçirdiler. Türkiye’nin hayrına hiçbir iş yapmıyorlar. Haziran’da yapılacak, ya da daha erken yapılacak seçimde, Millet İttifakı’nın göstereceği aday 13. Cumhurbaşkanı olsun ve Türkiye yeniden kuralların ve kurumların hakim olduğu, bir kişinin Türkiye’nin hakkında kararlar veremeyeceği, anayasal sosyal bir hukuk devleti olsun, eski kalıplarına dönsün.” şeklinde konuştu.

(Tugay GÖKTÜRK)