Fransa’nın Lyon kentinde üç gün önce akşam saatlerinde göl kenarında yürüyüş yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hayata veda eden Maksut İlksar’ın cenazesi sabah saatlerinde bulunmuştu. Cenaze oradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ise yurda getirilmişti.

Fatma İlksar’ın eşi, Cemile Aksoy, Bediha Önderışık, Elif İlksar ve Hüseyin İlksar’ın babaları olan Maksut İlksar’ın cenazesi saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde yapılan törenin ardından merkeze bağlı Hımıroğlu köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye ailesi ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Milletvekili aday adayları Sadık Eral, Ahmet Yüksel Bellek, CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.