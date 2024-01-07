Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 15 takımın 4 grupta mücadelesi ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçında son şampiyon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu karşı karşıya geldi. Denk bir mücadeleye sahne olan karşılaşmaya iyi başlayan Mehmet Akif Ersoy’un küçük sultanları ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette oyuna ortak olan 23 Nisan Ortaokulu seti 25-21 kazandı ve skora dengeyi getirdi. Final setinde iki okulun küçük öğrencileri büyük mücadelesi ile alkış alırken, seti 15-11, maçı da 2-1 kazanan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu şampiyon olmayı başardı. 23 Nisan Ortaokulu ise ikinci olarak tamamladı.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI

MİMAR SİNAN’IN OLDU

Final maçı öncesi Mimar Sinan Ortaokulu ile Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Mimar Sinan Ortaokulu 25-8 ve 25-6’lık setlerle maçı 2-0 kazanarak üçüncülük kupasını kazanan taraf oldu. Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise dördüncülük kupasını aldı.