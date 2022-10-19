İlçede uzun yıllar çeltik ve kiremit sektörü ile yol boyu dinlenme tesisi alanlarında hizmet veren Mahmut Acar'ın vefatı derin bir üzüntüye neden olmuştu.

Merhum Mustafa Acar’ın oğlu, Sebahat Acar’ın eşi, Faruk Acar ve Fatma Kalem’in babaları, merhum Mahmut Acar'ın cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip Beyler Çelebi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, daire müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Öte yandan Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi Osmancıklı hemşehrimiz Cahit Bağcı da hayatını kaybeden Mahmut Acar için taziye mesajı yayınlayarak; “Osmancık eşrafından hayırsever işadamı, siyasetçi Mahmut Acar abimizin vefatına büyük bir teessürle öğrendim. O sağduyu ve feraset sahibi âkil bir insandı, O bizim aksakalımızdı, O bizim ulu bir çınarımızdı, O milletin sesi idi. İyi bilirdik. Allah rahmet etsin. Başımız sağ olsun” görüşüne yer verdi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

