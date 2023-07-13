Çorum Belediyesi’nin eski Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı ve diğer spor tesislerinin yerine yapımına başladığı Spor Temalı Millet Bahçesi inşaatı, idari yargı kararına uyulmadığı gerekçesiyle yeniden suç duyurusuna konu oldu. Av. Ahmet Özdel, Çorum İdare Mahkemesi'nin 15.06.2023 tarihinde vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararına rağmen, Çorum Belediyesi’nin inşaatı sürdürdüğünü savunarak Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Özdel, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve diğer ilgililer hakkında görevi kötüye kullanmaktan işlem yapılmasını istedi.

Dilekçesinde, Çorum İdare Mahkemesi tarafından, imar planı değişikliğini konu eden idari işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğini hatırlatan Ahmet Özdel, “Yürütmeyi durdurma kararına rağmen, söz konusu alanda Çorum Belediyesi, Çevre Bakanlığı görevlileri ve onların talimatıyla çalışan şirket, inşaat çalışmalarına devam etmektedir. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 20 Haziran 2023 tarihinde, suç yerine gitmiştir. Bu durum, Çorum Belediyesi İnternet Sitesinde paylaşılmıştır. Söz konusu paylaşımda, şüphelinin kanunu aykırı bir biçimde devam eden inşaat çalışmalarını bizzat denetlediği, çalışmaların sürdüğünü söylediği, ilgili paylaşımdaki görüntülerle birlikte kayıt altına alınmıştır” ifadesini kullandı.

Başkan Aşgın’ın görevi kötüye kullanma suçunu işlediğini iddia eden Özdel, “Açıklanan nedenler ve sunulan delillerle işlendiğinin sabit olduğuna inandığımız Görevi Kötüye Kullanma Suçu'nu icrai ve ihmali davranışlarla gerçekleştirdiği belirtilen bütün şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak delil toplanmasını, bu soruşturma ile, suçu işlenmesine icrai ve ihmali davranışlarla katılan bütün kamu görevlilerin de belirlenmesini, bu soruşturma sonucunda kamu davası açılarak şüphelilerin cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.