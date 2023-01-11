Belediye’nin yeni hizmet binasının Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi’ne taşındığını hatırlatan Dernek Başkanı İlhan Kılıç, vatandaşın belediye hizmetlerine ulaşımı konusunda aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için Beyaz Masa veya irtibat bürolarının mahallelere açılmasını istedi.

Ulukavak Mahallesi ve çevresinde 100 bin kişinin yaşadığına dikkati çeken Kılıç, mahalleye her türlü belediye hizmetlerinin yapılabileceği, başvuruların kabul edilebileceği bir hizmet noktası kurulmasını noktasında Belediye Başkanlığına dilekçe verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan bu konuda destek isteyen Kılıç, aynı hizmetin diğer mahallelere de yapılabileceğini kaydetti.

Kılıç, belediyeye ait parkların veya işletmelerin bir köşesine hizmet noktası oluşturulabileceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

